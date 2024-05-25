英特爾今年股價已經重挫將近36%，價格在30美元左右徘徊，引起PTT網友熱烈討論「英特爾怎麼了」好奇背後原因，許多人提到，除了自家製程技術突破速度牛步之外，產品價格不斷上漲，且競爭對手急起直追，3大原因讓英特爾的競爭力下滑，甚至有人擔心會成為Nokia的翻版。

該名網友在PTT論壇上提到，以前買電腦CPU都是用英特爾的，現在應該也還是主流，主機版記得英特爾獨霸，後來出了超微（AMD）直追。原Po看了超微與英特爾的股價相當納悶，直說，「現在不知道發生什麼事？超微160左右，英特爾只有30？？」

原Po好奇現在是什麼狀況，英特爾已經不能再起了？話題引起熱烈討論，歸納出3大主要原因，「伺服器這塊被吃掉太多市占，消費級這塊又沒什麼長進然後又貴」、「製程落後GG太多，還不如直接學AMD打不贏就加入」、「製程升級牛步就算了，CPU價格還通貨膨脹狂漲。」

在此狀況下，有網友擔心英特爾步上Nokia的後塵，「Nokia的翻版，以後可能比對岸處理器還爛。」話說如此，有部分網友認為，以英特爾過去打下的江山，還是能佔有一席之地，尤其美國政府強力支持，提供許多資源給英特爾發揮，要完全取代並不容易。