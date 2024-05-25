昨天（24日）下午放學時間，一名女高中生獨自走在路上，沒想到騎車的紅衣怪叔叔愈騎愈靠近女中生，最後伸手觸碰書包肩帶與左手臂，警方沿線追查後鎖定61歲葉姓男子，但他不坦承真正用意，反而辯說，看見女學生身負書包等重物在路上行走，好意指導她如何背負可以減輕壓力，但警方仍將他依違反社會秩序維護法送辦。

此事被爆出來是因有民眾在臉書「鳳山大小事」貼文，表示要小心這位男子，貼文指出，昨天下午放學時，一名女高中生獨自走在街頭，沒想到葉姓男子身穿紅衣去觸碰女高中生的書包肩帶，所幸路過騎士發覺不對勁，立刻掉頭詢問用意，才讓紅衣怪叔趕緊離開。

鳳山警方接獲通知後立即展開調查，發現是葉姓男子犯案，但葉男不承認真正用意，反而辯駁說，看見女學生身負書包等重物在路上行走，好意指導她如何背負書包以減輕壓力，僅有觸碰到女高中生左手臂。

警方比對監視影像，葉男雖無觸摸其他身體部位，但女高中生稍有退縮動作，案於調查後將葉男依違反社會秩序維護法第89條2款：「無正當理由跟追他人，經勸阻不聽」移請裁處。