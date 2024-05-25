為解決人工荒，高雄市農業局對參與採收玉荷包荔枝的民眾採取先訓練後調度的方式，圖為採收荔枝情形。（農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市玉荷包荔枝於每年5月底、6月初期間量產，產量品質都是全國第一，但玉荷包產期僅有2至3周，短時間內需要大量人手採收及出貨包裝，對此高市府農業局配合中央產季人力協調會議，先訓練再調度，解決人工荒的問題。

除了維持以往調度高市農業技術團人力外，今年度也加入屏東團及農業外展移工的跨區服務，舒緩玉荷包產季缺工狀況，活化各團及外展機構的閒置勞動力，達到人力有效運用並解決短期迫切需工狀況，這次共調度超過50名的人力投入產季。

除補充勞動力外，為因應缺乏熟練的專業技術工問題，農業局於5月中旬舉辦產季前教育訓練，邀集大樹、美濃、屏東3個農業技術團10餘名玉荷包採收生手，參加果園採收實務教育訓練，訓練的內容包括玉荷包果實的成熟度識別、採收方法及採收後處理（拆葉、選果、包裝），以及最重要的架梯或上樹時的上工安全要點、防護等相關知識，提供從採收到出貨流程的完整培訓。

農業局長張清榮說，今年首度針對玉荷包採收作業辦理產季前教育訓練，讓就近的農業技術團農業師傅提前暖身，農民如有需求可以向大樹區農會登記調度。另配合農業移工政策性放寬申請門檻，目前已有超過70案成功申請農業移工，呼籲有需求且符合資格的農民可善加申請運用。