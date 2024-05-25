高雄市玉荷包荔枝於每年5月底、6月初期間量產，產量品質都是全國第一，但玉荷包產期僅有2至3周，短時間內需要大量人手採收及出貨包裝，對此高市府農業局配合中央產季人力協調會議，先訓練再調度，解決人工荒的問題。
除了維持以往調度高市農業技術團人力外，今年度也加入屏東團及農業外展移工的跨區服務，舒緩玉荷包產季缺工狀況，活化各團及外展機構的閒置勞動力，達到人力有效運用並解決短期迫切需工狀況，這次共調度超過50名的人力投入產季。
除補充勞動力外，為因應缺乏熟練的專業技術工問題，農業局於5月中旬舉辦產季前教育訓練，邀集大樹、美濃、屏東3個農業技術團10餘名玉荷包採收生手，參加果園採收實務教育訓練，訓練的內容包括玉荷包果實的成熟度識別、採收方法及採收後處理（拆葉、選果、包裝），以及最重要的架梯或上樹時的上工安全要點、防護等相關知識，提供從採收到出貨流程的完整培訓。
農業局長張清榮說，今年首度針對玉荷包採收作業辦理產季前教育訓練，讓就近的農業技術團農業師傅提前暖身，農民如有需求可以向大樹區農會登記調度。另配合農業移工政策性放寬申請門檻，目前已有超過70案成功申請農業移工，呼籲有需求且符合資格的農民可善加申請運用。
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