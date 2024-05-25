台灣天團五月天昨（24）日在北京鳥巢開演唱會，主唱阿信脫口一句「我們中國人嘛」，引發討論。曾是信樂團主唱的台灣歌手信（蘇見信），24日深夜跟進，表態支持和平統一，「都是同一個文化的中華民族，大家加油吧。」

信24日晚間10點多，在微博表示這兩天都在忙著錄音，沒什麼時間上網，「抱歉來晚了」。接著，他表達自身的立場：「從以前到現在，我一直都是支持統一的啊，要再多說幾次也是應該的。」

信表態。（圖／信微博）

信認為大家都是同一個文化的中華民族，應要和睦相處，「多些善意的交流，期待和平統一的日子到來。」話鋒一轉，信聊到看完大陸歌唱節目《歌手2024》的感想，知道《美國偶像第八季》亞軍亞當藍伯特（Adam Lambert）參賽後，信燃燒起戰鬥魂，「突然好想拿當年《Still loving you》跟Adam交流一下。」

信盼望和平統一的那天。（圖／信微博）

不過，信自嘲現場一定會走音，「但Adam真的好猛，希望我們中國人能有一期拿第一吧。」兩岸議題目前持續延燒，大陸網友統計已轉發央視反台獨聲明的台灣名人有：王心凌、張鈞甯、侯佩岑、歐陽娜娜三姊妹、楊丞琳、張韶涵、陳妍希、汪東城、賴冠霖、明道、楊宗緯、陳志朋、朱孝天、辰亦儒、張信哲、陳喬恩、吳克群、郭品超、瞿友寧、陳楚河、吳奇隆、黃品源、方芳、陳立農、王大陸、王耀慶、張庭、鄭家榆、劉樂妍等人。