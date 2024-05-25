高雄市鳳山區一所國小導師，不當體罰並言語恐嚇學生，遭數十名家長連署撤換班導，經過教育局調查，結果確認霸凌屬實，決議解聘該名教師且1至4年內不得聘任。不過教評會至今仍包庇此教師，應該停聘教師卻輕輕放下，讓教育局要求該校解聘教師，若仍有包庇行為將依法提教育局教師專業審查會審議，並追究學校相關人員責任。

人本基金會去年12月陸續接獲家長投訴，發現鳳山區某國小班導師涉及不當管教，除不當體罰造成學生受傷，還曾在上課過程恐嚇小孩，包含教導低年級學生「刑」字有刀，能切開身體、窗簾會吊死小孩等，也曾有學生上課過程想上廁所，卻被該教師全班公審「膀胱有問題」，造成不少學生身心靈受創。

照理來說，教育局7日就已經召開調查，並已確定教師霸凌事實，校方及教評會應該依法解聘該教師，但教評會仍包庇該教師，不但未解聘，更讓此導師繼續待在校園，引發家長不滿，25日前往該國小抗議。

教育局表示，有關「某國小教師不當管教調查案件，教評會應依教師法14條及15條審議解聘該師」一案，教育局表示，已多次要求學校務必依法解聘教師，並依教師法第26條第2項規定，請學校重新召開教評會審議。若審議結果仍與調查報告建議之解聘項目不符，將提教育局教師專業審查會審議，並追究學校行政責任。

教育局說，考量受害學生年紀尚小，調查委員包含律師、兒少精神科醫生、校方教師，以及家長代表。經調查委員共同認為，申訴對象年紀尚小，身心發展仍未成熟，對比該教師的管教方式，確實有「言語霸凌」、「肢體霸凌」的長期現象，導致多位學生在身心科診斷出恐慌、做惡夢、憂鬱症等症狀。

調查報告也提到「該師對學生展現暴力，程度已達涉犯刑法強制、羞辱之行為」，「長期漠視疏忽學生之身心基本需求與照顧，讓幾乎無自理能力學生須獨自面對困境」，「長期以恐嚇方式管教，造成學生極大之恐懼與價值觀混淆」，依照校園霸凌防制準則，判定該師確有霸凌事實，且行為重大應予解聘。

教育局說明，學校5月21日第一次召開教評會時，調查委員也受邀列席說明調查過程及結果，但教評會仍做出不通過該師解聘之決定，明顯與調查結果內容相悖。教育局依《教師法第26條第2項》之規定，退回教評會決定，並要求學校重新開會審議。

教育局強調，若學校的復議結果仍與調查報告建議解聘不符，將依法提教育局教師專業審查會審議，並追究學校相關人員責任。

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