去好市多購物必須有會員卡，洛杉磯一名楊姓男子表示，最近好心出借好市多會員卡給一位遊客買Apple Watch，當天的帳單分2張收據，沒想到那位遊客事後竟拿著假錶回去退貨，業者抓包後報警，導致楊男被指控詐欺、偷盜與仿冒等罪名，遭警方逮捕，對此楊男喊冤，也質疑賣場為何沒出示會員卡就能退換貨。

綜合外媒報導，洛杉磯蒙特利公園市（Monterey Park）一名楊姓的華裔男子將好市多的會員卡借給一個不認識的同鄉遊客結帳，導致他被指控詐欺、偷盜與仿冒等罪名，慘遭警方逮捕。

男子表示，當時他在好市多賣場遇到一位同鄉，對方聲稱想要買Apple Watch，但沒有好市多的會員卡可以結帳，他就將自己的會員卡借給對方結帳，認為只是舉手之勞而已，而且當天購物的發票也打成2張收據。

沒想到那位借卡人把新購入的Apple Watch帶回家以後，沒多久竟拿著假貨回好市多退，而業者發現是假貨以後，立刻報警處理。而楊男莫名被捲入這場詐欺官司，不斷強調買錶的人不是他，退假貨的人更不是他，也質疑商場為何在沒有出示會員卡的情況，就可以任意退貨。