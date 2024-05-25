俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭的軍事行動，讓周邊的「北約國」備感威脅，北約國也積極應對，以備不時之需，然而匈牙利卻正努力的「重新定義」自身的北約國身分，目的是「不參與」北約領土之外的北約行動，遭到外媒諷刺「普丁最愛的北約國」（Putin's favorite NATO member）。

綜合《商業內幕》、《金融時報》等外電報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）周五在國家電台表示：「我們的律師和官員正在努力研究匈牙利，如何在保持北約成員身份的同時，而不必參加北約領土以外的北約行動。」

奧班說，「北約歷史上，成員國像匈牙利這樣公開、明確地堅持北約基本理念的情況並不多見，我們在軍事聯盟中的地位必須重新定義」。他的立場在於，烏克蘭軍隊無法在戰場上獲勝，西方應以任何方式避免與俄羅斯發生衝突，基輔應同意立即停火，但美國認為，現在停火等於投降。

Orban: NATO is "sliding" into the Ukrainian conflict



▪️ NATO, which is organizing a new mission to coordinate the training of the Ukrainian army and the delivery of weapons to Kiev, is "sliding" into conflict with Russia, explains Hungarian Prime Minister Viktor Orbán.



" NATO… pic.twitter.com/bevdMnK8ia — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) April 19, 2024

奧班承認，他的立場讓匈牙利在北約中變成局外人，他說：「我們事先表示不贊成這樣做，我們不想參與有關烏俄戰爭財政或軍備支持，即使是在北約規範內。因此，我們正處於一種奇怪的『我們在那裡，但同時又不在』的情況。我不知道這樣的狀態還能維持多久。」

事實上，在俄羅斯入侵期間，匈牙利一直試圖限制西方和北約對烏克蘭的支持。它不向烏克蘭運送武器，並花了幾個月的時間阻止歐盟向烏克蘭提供數十億美元的資金，最終匈牙利在二月允許這樣做。2020年4月，俄羅斯入侵的兩個月後，奧班提到澤倫斯基時，稱他為「對手」之一。奧班還將俄羅斯入侵烏克蘭描述為「兩個斯拉夫國家」之間的戰爭。