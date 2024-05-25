36歲「神仙姐姐」劉亦菲最近勤跑時尚活動，繼先前和舒淇、安海瑟薇同框後，接著又出席另一品牌的活動，同場較勁瑟夏羅南（Saoirse Ronan）、「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloë Moretz）等。劉亦菲當天選穿一件花紋高領短裙，港媒則報導，劉亦菲疑似沒穿內衣，許多角度看來胸型變得意外平坦，還出現疑似激凸形狀。

許多模特兒在為品牌走秀時，為了產品定位及不讓前凸後翹身材「喧賓奪主」，常會選擇不穿內衣，讓身材看起來較為「中性」，實屬正常。據《香港01》報導，過去劉亦菲現身活動時，上圍都比較有料，最近出席時尚活動，上衣看來不算貼身，但纖薄的布料讓劉亦菲在活動時意外出現類似真空的效果，某些定裝照看來還疑似出現兩點。

劉亦菲先前出席電影首映時，上圍較突出。（圖／達志影像）

由劉亦菲和霍建華主演的《玫瑰的故事》將於下個月播出，先前趕拍時許多現場側拍照流出就讓粉絲相當期待，劇中劉亦菲也將首度演出「母親」角色，和霍建華是靈魂伴侶，還將與林更新、彭冠英、林一等人有感情上的糾纏，先前預告曝光，一場劉亦菲與彭冠英的激情吻戲就引來超過700萬次點閱數。

劉亦菲遭指疑似沒穿內衣出席時尚活動。（圖／達志影像）

先前劉亦菲到洛杉磯度假，偶遇網友求合影、簽名，照片曝光網友驚嘆劉亦菲竟敢簽名在白紙上，不擔心對方拿來盜用，網友立刻驚訝說：「她居然敢簽白紙」、「簽白紙說明是真正的偶遇，雙方都沒帶照片」、「她心大最好不要簽白紙」、「好像聽說過專門設計的明星的那種簽名似乎是不具備一般的那種簽名法律意義的」。