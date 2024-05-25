退役球星「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）最近和前隊友拜倫戴維斯（Baron Davis）談論2012年在紐約尼克林書豪譜寫的「林來瘋」，安森尼在播客節目說：「大家總是說沒人喜歡林來瘋，特別是我，但大家不知道在背後我們非常支持他。林來瘋可以輕鬆成為1億美元的生意，我一直試著要讓他明白。」

拜倫戴維斯附和安森尼的說法，大家希望林書豪拿個肥約，但是豪哥聽不進去，「他根本不懂怎麼搞定合約。」戴維斯回憶那段期間真是瘋狂，「那時候充滿魔法，100個記者擠在我們更衣室，我們能在裡面換衣服嗎？不行，我們全都去其他地方換衣服了。」

安森尼說：「他的想法是，我從小不是被父母這樣教育的，我尊重他的想法，既然如此，讓他請父母來這裡，交給我們來談。這一切發生的太快了。」

2012年球季結束後火箭開出3年2510萬美金搶走林書豪，這是包含第3年暴增到1480萬美元年薪的「毒藥合約」。當時安森尼還批評這種簽法太離譜，讓尼克迫於豪華稅而無法匹配合約，林書豪最後轉到火箭。

火箭另一位猛將哈登（James Harden）2012年續簽5年8000萬美元，雷霆先前只給他報價4年5500萬美元。安森尼自己2014年與尼克重簽5年1.24億美元，由此看來以當年的行情，很難想像林書豪可以簽到1億美元，安森尼現在的說法似乎與當時的情況兜不攏。