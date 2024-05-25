膽固醇有好壞之分，其中壞膽固醇指的是低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C），腎臟科醫師洪永祥就示警，若控制不好，會破壞全身血管，除了大增心血管疾病風險外，也會加速腎臟老化速度，對健康危害甚鉅。至於該如何降低壞膽固醇？他分享7招，包括飲食、運動、維持健康體重、管理壓力、戒菸、降血脂藥物；另外，若是家族性高膽固醇血症患者，可藉由「血液淨化」的做法來濾除。

洪永祥在個人粉專發文表示，壞膽固醇會聚集在血管壁，使血管彈性變差，造成粥狀硬化，簡言之就是破壞全身血管，加速血管老化速度，大幅提高中風、心血管疾病與腎衰竭、間接性跛足的風險。

洪永祥進一步提到，有些抽血檢驗報告低密度膽固醇的標準值，還停留在早期的130mg／dL，這是非常寬鬆的標準。他建議，無論有無慢性病，40歲前一定要控制到100mg／dL以下才是及格；若能控制到70mg／dL更是理想的抗老化、逆轉血管健康目標值。另外，若身體已有高血壓、糖尿病、心臟病、腎衰竭等慢性病者，及格標準要控制到70mg／dL；理想標準則是55mg／dL。

談及該如何降低壞膽固醇，洪永祥分享以下7招，以供民眾參考：

1、飲食：根據美國農業部發布的飲食指南，強調減少飽和脂肪與反式脂肪的攝取、多吃富含Omega-3脂肪酸的魚油與植物油，有助於降低血膽固醇值與心血管疾病風險。同時，也建議多吃高膳食纖維食物，如全穀根莖類、五顏六色蔬果，並減少精緻碳水化合物、添加糖的攝取。

2、運動：研究顯示，運動有助於降低壞膽固醇與三酸甘油酯，並增加好膽固醇，建議頻率應為每周5天、每次至少30分鐘中等強度有氧運動。

3、維持健康體重：研究顯示，肥胖、過重的成年人在減掉3～5%的體重後，壞膽固醇有所下降，同時好膽固醇也上升。建議減重幅度為6個月減少5～10%的體重。

4、管理壓力：研究指出，慢性壓力也可能增加壞膽固醇並減少好膽固醇，而瑜珈、靜坐、冥想、唱歌、泡澡、按摩、接近大自然等，都是抒壓的好選擇。

5、戒菸：抽煙不僅讓脂肪代謝惡化，更會加速血管內皮細胞發炎與粥狀動脈硬化進行。

6、降血脂藥物：很多人都會拒絕服用降血脂藥物，但根據研究顯示，使用他汀類藥物降低低密度膽固醇，能有效減緩腎功能惡化。此外，這類藥物還具有抗炎和抗氧化特性，能減少腎臟炎症和氧化壓力，進一步保護腎功能 。

7、雙重過濾血漿離析術：俗稱血液淨化，屬於比較侵入性的降膽固醇治療，用於部分家族性高膽固醇血症患者，類似血液透析的過程，藉由機器像是大掃除般濾除血液中的低密度膽固醇。一次進行2～3小時，可清除掉約70%的低密度膽固醇。

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