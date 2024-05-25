國會改革修法程序進入最終階段，國民黨團書記長洪孟楷表示，下周二國會改革法案可能就會進入三讀程序，喊話民進黨不要惡意阻撓，當家不鬧事是任何民主國家該有的政治ABC；他也指出國民黨已釋出善意稱不會惡意杯葛行政院長卓榮泰的施政報告。

洪孟楷說，經過3次馬拉松式院會，國人已愈加了解過程中經過逐條討論並且也有通過民進黨版本，沒有共識的法案也透過民主表決程序通過二讀，民眾更加了解並非沒有討論，而是在民進黨冗長發言、刻意阻撓議事下，議事還是能平和推進。

洪孟楷指出，下周二可能就會進到三讀程序，喊話民進黨不要再想用任何暴力、惡意杯葛，尤其暴力衝突等方式試圖阻撓。不要當家鬧事，是民主國家該有的政治ABC，若當家鬧事只因為不想通過不滿意的版本或不是民進黨版本就鬧事，難以服人。他指出，這次修法6、70條條文中也有2、30條是通過民進黨版本，既然民進黨團版本都在裡面了，難道要三讀杯葛自己條文？

針對群眾在戶外聚集，洪孟楷則表示，尊重民主聲音與程序，希望大家在高度聚焦下了解條文存在意義，他強調，國會改革是希望還權於民，希望終結過去一黨獨大，讓立法、行政相互監督制衡。

洪孟楷表示，目前國民黨是在野黨，若成為執政黨也受國會改革的制衡，立法目的是不希望任何政黨拿到行政權後就傲慢、聽不見人民聲音。最後他說道，黨團總召傅崐萁已經釋出善意指出下周5卓榮泰施政報告國民黨不會惡意杯葛，期盼卓準備充足並接受質詢，國民黨一定依照議事規則質詢，直球對決，希望民進黨團下周二以合乎議事規則方式讓國會改革法案三讀。