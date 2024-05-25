立法院院會昨續審國會改革法案，民進黨立委王世堅痛斥藍白合作，還點名民眾黨黨主席「柯文哲你在哪裡？」有網友捕捉到柯文哲與夫人陳佩琪昨搭乘台北捷運，柯文哲坐在博愛座上，但陳佩琪卻獨自坐在距離較遠的位置。網友也感慨說，「那個已經沒用了」、「立院那八個他大概已經壓不住了」。

王世堅昨在立法院院會發言，痛批民眾黨立委黃國昌跟主席柯文哲猶如寄生獸與宿主，點名柯文哲在哪裡，「柯文哲你不敢做的藍白合，偽君子黃國昌做了，而且變成是白藍合，民眾黨、國民黨白藍合，白爛！」

臉書粉專「鄉民挺起來」昨發文稱，有熱心新北市民提供照片，在昨晚9點多，「北捷車廂直擊已沒人在乎的——咆哮獸的前主人，藍國昌的寄宿主，小藍教的催生者，第三夫人的配偶，小草的前教主，傅隨組織的奶媽⋯⋯」。

照片中柯文哲自己坐在博愛座划手機，身旁雖有空位，但陳佩琪卻坐在離柯較遠的位置，身體還轉向另一側。到下車時，陳佩琪也是自己走在前面，柯文哲在後面默默跟著。

網友回應說，「那個已經沒用了」、「等著被關吧」、「立院那八個他大概已經壓不住了」、「邊緣老人」、「真的野生了」、「佩琪好生氣的感覺」、「感覺他老婆的姿態很不爽」、「他的背影已經慢慢消失在風中...」。