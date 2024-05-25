黃金在周一創下2449.89美元的新高價之後，價格一路下殺，回檔逾4%約100美元，創下5個半月以來最差勁的單周表現。主要受到聯準會最新會議記錄顯示，降低通膨會花費比預期更久的時間，暗示降息時間可能往後延，且市場預測12月以前不會降息等因素衝擊。

綜合外媒報導，黃金期貨價格落在2334.50美元，短短時間就從2449.89美元下跌超過100美元。分析師Everett Millman曾提到，延遲降息、潛在的經濟衰退以及投資者獲利了結的拋售，均拖累黃金價格。

美國銀行貴金屬部門主管Michael Widmer分析指出，上半年黃金價格主要受到亞洲投資者的強力需求所推動，但下半年開始購買力會下降，焦點重新回到西方投資者身上，但這種狀況就無法脫離和聯準會有關的討論，降息與否的影響也會變大，為目前最大的風險。

報導提到，黃金市場的人氣大幅下滑，將近6成的分析師認為下周黃金價格會繼續下跌，但普通投資者較為樂觀，48%的人認為下周黃金價格會止跌反彈。

關鍵仍在聯準會及市場對降息的態度，目前市場已經開始懷疑今年不只降息一次的說法，尤其降息時間點已經從6月一路延到現在的12月。