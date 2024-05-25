「愛國者」（Patriot）飛彈防空系統如何在烏克蘭運作

儘管美國最近通過了一項援助法案，再提供基輔610億美元（近2兆台幣）軍援，但烏克蘭防空系統正遭受無數難以抵禦的空中威脅。而基輔嚴峻的軍事形勢，既無法透過空白支票，也無法靠烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）最近要求更多的「愛國者」（Patriot）飛彈防空系統來解決。

《防務新聞》（Defense News）25日指出，問題不在於資源，至少在短期內不是。烏克蘭面臨空中威脅，在數量上處於劣勢，根本難以應付。烏克蘭的防空系統已面臨難以防守的局面，再添「愛國者」防空系統也無濟於事。烏克蘭目前只有3個「愛國者」砲兵連，其中一個最近因俄羅斯空襲，而折損了兩個發射器。

據澤倫斯基估計，烏克蘭由蘇聯、歐洲和美國製品拼湊而成的防空系統，只能滿足充分自衛所需的25%左右。他並指出，提供全面覆蓋需要25套配備完整的「愛國者」防空系統，而這幾乎是烏克蘭現有系統的八倍，也是雷神（Raytheon）全年產能的兩倍多。

而烏克蘭的脆弱將隨著時間變本加厲，要是引進新的愛國者系統，很可能會成為昂貴的負債。俄羅斯正利用烏克蘭缺乏防空能力來收集及時情報，並摧毀後方的戰略目標，如防空系統和發電廠等。連帶的，這又使每套愛國者系統都很容易受攻擊，因為按照它的設計，是要在更大的防空生態系統內運作。而它孤軍奮戰，很容易受到俄羅斯日益先進並具低空戰力的無人機攻擊。

Opinion: Washington cannot change the outcome of this conflict with military aid, nor can it enter the conflict directly without risking nuclear war. https://t.co/4fd6GfFrD9 — Defense News (@defense_news) May 24, 2024

烏克蘭在戰區掩護和「彈匣深度」（magazine depth）上，也將面臨作戰限制。「愛國者」可以支援烏克蘭的前線防禦，或保護後方基礎設施，但不能兼顧。就算不論這些，這場鬥爭本身也是難以持續的。猶如澤倫斯基4個月在回應俄羅斯成功襲擊一座發電廠時，直言不諱地承認的那樣——「我們用光了所有的飛彈」。

儘管烏克蘭最近接收了更多美國「愛國者」攔截飛彈，以補充庫存，但這只會延緩，而不是停止讓基輔面對這痛苦的戰場現實。以美國的工業基礎來說，根本無法大量生產這些昂貴的攔截飛彈。反之，俄羅斯卻能持續採購「見證者」（Shahed），並大量生產「伊斯坎德」（Iskander）或「匕首」（Kinzhal）飛彈，並用大量蘇聯時期的滑翔彈武裝戰機。