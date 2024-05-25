台灣大學於25日舉辦112學年度畢業典禮，今年學士班畢業生有5313人、碩士班畢業生有5182人、博士班畢業生有525人，總計1萬1020人。（台大提供）

台灣大學於25日舉辦112學年度畢業典禮，今年學士班畢業生有5313人、碩士班畢業生有5182人、博士班畢業生有525人，總計1萬1020人。校長陳文章期許畢業生抱持好奇心、夢想與熱情踏出每一步，且以感恩的態度回饋他人及服務社會，做世界級人才。受邀擔任演講嘉賓的諾貝爾獎得主本庶佑期勉同學，無論身處於何種領域，都應帶著探索未知的好奇心，勇敢向未來邁進。

台大校長陳文章期許畢業生抱持好奇心、夢想與熱情踏出每一步。（台大提供）

陳文章在致詞時強調培養挫折忍耐力的重要性。他表示，現代是資訊傳遞快速的時代，雖帶來生活和學習便利性，但網路社群缺乏節制的評論及聲量高低變動，常帶來焦慮不安，培養挫折忍耐力是現代學生的重要課題。

陳文章認為，過去強調IQ、後來強調EQ，但都不足以應對未來挑戰，韌性商數（RQ，Resilience Quotient）更重要，即面對挫折、挑戰自我、克服困難、而終有所成的能力；這絕對是未來大學教育必須注入的元素。

今年畢業典禮邀請的演說貴賓，是日本京都大學醫學研究所特聘教授本庶佑。他因開創治療癌症的免疫療法在2018年榮獲諾貝爾醫學獎，並於2024年4月獲頒台大名譽醫學博士學位。

本庶佑透過預錄影片發表致詞，並勉勵台大學子，「好奇心」是一切的根本，不要將一切事物視為理所當然，保持好奇心就能觸發思考及研究，促使自己不斷前進。他與研究團隊就是不斷抱持著好奇心，歷經無數次反覆實驗，終於意外驚喜降臨，發現PD-1分子在活化T淋巴細胞上扮演免疫系統剎車的角色，迎來癌症治療上的重大發現。

今年畢典的焦點之一是台大首位「校學士」畢業，原本主修理學院地理環境資源學系的賴奕達以「空間政策與規劃科學領域」，成為台大「校學士」制度的第1位畢業生，象徵著台大推動「未來大學」政策的重要里程碑，這份與眾不同的畢業證書將被台大校史館典藏。

台大說明，校學士制度是為鼓勵學生自主學習，跳脫傳統科系的框架，於111學年度開始推行新型態雙主修制度，讓學生可以自行規劃跨領域課程組合，並且在完成研讀後獲頒校學士學位。新制實施2年以來已有來自各學院50位同學就讀，包括人機互動、國際經貿暨工商心理學等新興自訂領域，充分展現學生自主、跨域、創新的能量與實踐力。