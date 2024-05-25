台北市一對年輕男女，23日晚間酒後步行至東區SOGO忠孝店前，雙方藉著酒意當街親熱，男方更將手伸進女方的褲中，鹹濕的動作引人側目。路過民眾誤以為女子被「撿屍」，急忙上前阻止並報警。警方到場了解，確認雙方認識、未有違反意願情事，不過男子行為已觸犯公然猥褻罪，訊後函送北檢偵辦。

一名網友在Threads寫下，23日晚間行經忠孝捷運站前，發現有男子當街猥褻酒醉女生，疑似想「撿屍」，畫面中一對男女躺在街道上、不畏他人眼光忘情親熱，期間男方甚至將手伸進女方的褲子，路過群眾擔心女方喝得太醉，當下一起出手阻止，並報警處理。該貼文被轉發至Dcard上，引發熱烈討論。

據了解，23日晚間10時12分許，敦化南路派出所接獲民眾報案，稱忠孝復興捷運站4號出口處疑似有男子欲撿屍，警方到場了解，當事人雙方都有飲酒，言語尚可正常表達。由於現場雙方認識，且均述未有違反意願情事，故登載雙方資料後，任其自行離去。

警方表示，經後續檢視民眾提供影片，昨（24日）通知雙方到案說明、製作筆錄。經瞭解當天情況，雙方認識，係朋友聚會喝酒，原預計在忠孝復興捷運站4號出口前道別，但當時喝太多酒，並在該廣場前親熱過頭，而男方行為已涉犯公然猥褻罪，警詢後依法嫌函請台北地檢偵辦。

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