蔡衣宸分享理想型。（陳俊吉攝）

蔡衣宸對於未來，力求多元發展。（陳俊吉攝）

22歲的蔡衣宸，以伊林璀璨之星花漾少男少女組亞軍進入演藝圈，目前是職籃新竹御頂攻城獅啦啦隊「慕獅女孩」一員，在應援台上活力四射、深受球迷喜歡的她，大方分享理想型，愛狗的她笑說，自己喜歡的類型也跟狗很像，「我喜歡很成熟，很霸道又很溫柔，他要很忠誠，像是眼裡只有你那樣。」外表、身高部分，她則沒有太多要求，只希望對方乾淨耐看即可。

她說，她很想遇見把她當作唯一的對象，「現在網路太發達，導致大家可能遇到一個人就不太會去珍惜，所以我覺得能遇到真的珍惜自己的人太難了，談戀愛就是要找一個他真的把你當唯一的人」，語畢忍不住吐槽自己，會不會因為太挑而孤老終身。

她自認在感情中傻氣、不敏感，過去連男友劈腿多時也沒發現，但一旦發現對方不忠，她就會果斷放手，「我那時看到他手機跳出跟別人曖昧的訊息，就決定不想花時間再繼續交往，我沒有問對方，就是對這個人徹底失望，講完分手就完全的消失了，完全不讓他有管道可以聯絡到我。」現在單身的她，對感情抱持順其自然的想法，直言「人生也不是只有愛情」。

力求多元發展的蔡衣宸，除了啦啦隊、平面廣告拍攝，數月前也前往廣州拍攝戲劇，擔任女主角。對未來充滿抱負的她，表示未來想持續在啦啦隊發展，看看今年有沒有機會加入職棒啦啦隊；高中上過表演課的她，也希望多接觸戲劇， 嘗試不一樣的角色，「我覺得透過演戲去了解不一樣的人生或角色，是一個很棒的挑戰。」

2024最強選秀第13屆伊林璀璨之星選拔，分「模特兒組」、「演藝組」、「台灣運彩紅運少女組」，網路報名至7月5日截止（https：／／www.eelin.com.tw／star_index），7月6日、7日海選，8月22日決賽。