鐵鍋導熱快、耐高溫，沒有塗層使用起來更安心，不過一名網友表示，日前在菜市場買了一個鐵鍋，開完鍋也正常上油保養，但使用時一直黏底，超困擾。對此內行網友指出，想不沾黏最重要的步驟就是「先熱鍋再下油」，並將熱過的油倒出，重新下油再煮，以免油溫過高食材一下就燒焦；一票主婦也是這樣做，狂讚炒菜從沒沾過。

一名網友在臉書社團「家常菜」發文表示，日前在菜市場買了一個鐵鍋，已經開鍋完，也正常上油保養，但料理時還是一直沾黏，相當困擾。原PO貼出照片，鍋底黏了好幾塊焦垢。

貼文引起許多婆媽討論，內行人表示，使用鐵鍋應先熱鍋再下油，油最好在鍋內滑一滑，這樣煎煮就不會黏底，另外建議將熱過的油倒出，重新下油再煮，以免油溫過高導致食材燒焦。

也有網友提到，使用完鐵鍋不要用洗碗精清洗，只要用清水洗就好，洗完後在瓦斯爐上烘乾，正確使用及保養，用鐵鍋煮菜也不會沾黏。

日本鐵鍋大廠曾在YouTube頻道分享清潔養鍋步驟，煮完菜趁鐵鍋還有餘溫時，倒入熱水或溫水，以海綿或刷子洗掉油汙，等到鍋具慢慢降溫後再沖洗，洗完拿廚房紙巾擦乾表面，放到瓦斯爐上用小火徹底烘乾，最後加點食用油塗抹鍋面就完成保養了。