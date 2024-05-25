立法院會昨(24日)處理國會改革法案，場內朝野肢體衝突再度重演，場外挺綠群眾聚集，到了晚間現場主辦方喊出已集結超過10萬人。對此，作家漂浪島嶼在臉書分析指出，藍白綠各有算計，綠營累積群眾，畏懼攻佔，藍白刺激群眾，期待衝撞，「都是盤算如何將街頭抗爭轉成最大選票數」。
漂浪島嶼認為，2024的後318，聚集數萬群眾，宣告再現318，「卻是自行先拔虎牙」，場中四處宣告不要衝立院，所以自許成為大型群眾集會，時間到就散會。至於民進黨，漂浪島嶼則認為，反對國會擴權，打得萬般心虛，因為許多法案，都是過去曾經提案，罰則比現今還嚴苛，如今只能在沒有討論、強勢立法作文章，很不幸又被批評雙標，過去八年就是國會多數強勢立法，加上深知民調多數希望改革，一旦現場民眾衝立院，引發社會反彈情緒，反而弄巧成拙失選票，更糟攻佔後續，也是執政政府得收拾善後。
至於國民黨、民眾黨，漂浪島嶼坦言，也是算計選票，速審求表現，現今引發院外抗爭，更是期待攻佔立院，因為才能指控暴力政黨，堆高賭爛同情票，累積選舉本。最後，漂浪島嶼說，其實事緩則圓，充分討論，多數議決，回歸民主程序，協調解決爭議。
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