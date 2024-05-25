蔡衣宸曾因誤會被同儕排擠。（陳俊吉攝）

蔡衣宸自認私下怕生，但跳舞、應援就會變得熱情。（陳俊吉攝）

蔡衣宸18歲參加第9屆璀璨之星花漾少男少女組獲得亞軍，她在去年加入職籃新竹御頂攻城獅成為「慕獅女孩」。今年22歲的她坦言，她私下性格慢熱、怕生，但因為熱愛舞蹈，所以每次站上應援板都彷彿變成另一個人，熱情的跟球迷互動。

自認個性敏感的她，國中曾遭同儕霸凌近1年，被迫接受被當成透明人的冷暴力，「原因是我們一大群朋友中的有個女生，她喜歡的男生喜歡我，所以...，我國一真的超痛苦，直到國二她交了別的男友才結束，但我也失去了跟大家的友情。」

她當時獨自承擔所有負面情緒，「反抗的話，我怕對方會受傷，我想說我很能忍耐，就多忍忍」。屬於報喜不報憂性格的她，不管小時候還是現在，在遇到低潮時，都會選擇封閉自己，不跟外界聯絡，靠著大哭消化情緒。

回憶起參賽璀璨之星的經過，蔡衣宸透露是媽媽瞞著她報名，「有一點像誤打誤撞，因為我自己滿沒有自信，我媽就是先斬後奏。其實媽媽知道我很喜歡跳舞跟表演，但因為我覺得大家都很優秀，害怕參賽會給人看笑話，所以一直不敢跨出去」，認為媽媽知道她的顧慮，才會默默替她報名，推她一把。

蔡衣宸喜歡跳舞又對運動賽事有興趣，在得知「慕獅女孩」徵選時立即報名，但由於她的怕生個性，讓她第一次練完舞就開始反思自己是否真的適合啦啦隊，「那時真的有點挫折，因為不認識大家，我就變得更緊張，加上我緊張時會面無表情，容易讓人覺得難親近，之後我就提醒自己要隨時面帶笑容」。她說，在這之中她最喜歡也最感謝隊友沛沛，不僅跟她講話，還主動拉著她融入大家，漸漸的化解她心中的顧慮。

在啦啦隊1年多的生活中，蔡衣宸覺得最有成就感的時候，莫過於啦啦隊與球迷們為了勝利一同為場上球員應援，以及看到球迷們舉著印有她名字的應援物，「有種他們是真的喜歡跟我們一起看球賽的感覺，內心很感動。」

2024最強選秀第13屆伊林璀璨之星選拔，分「模特兒組」、「演藝組」、「台灣運彩紅運少女組」，網路報名至7月5日截止（https：／／www.eelin.com.tw／star_index），7月6日、7日海選，8月22日決賽。