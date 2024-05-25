立法院會昨再度表決至深夜，賴清德總統也在臉書喊話，「國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯」。國民黨立委許宇甄痛批，賴清德上任後未找過在野黨溝通，昨日更讓民進黨派系大動員企圖嚇阻在野立委，完全忘記國會改革是民進黨過去主張，是忘記了還是害怕想起來？

賴清德深夜發文表示，除了在立法院外守候的人潮，全國各地也有許多公民集結，站出來發聲。「我們都有同樣的信念：立法院的議事運作，應該遵守程序正義」。立法院審議法案時，應該讓不同的意見可以被充分討論，而非不斷透過多數票強行表決，沒收立法院對法案應有的討論。

對此，許宇甄痛批，民進黨過去8年享受慣了絕對權力，也跟著墮落到極致，面對立法院的改革、絕對權力的喪失，集體感到害怕，因此才會愚蠢到動員群眾上街頭，要回自己的的絕對權力。最誇張的是，身為國家元首的賴清德，不僅不勸離這些人，甚至鼓勵上街頭跟在立法院鬧事的民進黨團立委，言詞可恥荒謬，質疑民進黨和賴清德就這麼擔心失去絕對控制力？

許宇甄指出，賴清德利用偏頗的台灣主義和一般人對公民立法知識及法律素養的不了解，發文鼓勵人民上街頭，當家還鼓勵民眾鬧事，她酸道，午夜時分，賴清德看著《立法院職權行使法》逐條完成二讀，害怕到睡不著，擔憂權力被剝奪，害怕失去行政權的傲慢資本，憂慮未來4年賴政府官員不能再嗆立法委員，更重要的是擔心既得利益者要接受調查，8年來的弊端將無所遁形。

許宇甄表示，因而賴清德讓民進黨各派系大動員，透過外部力量、群眾，嚇阻國民黨、民眾黨在立法院推動的改革，賴清德希望立法院繼續像過去8年那樣，繼續自我閹割，成為行政院立法局、附屬單位，好讓自己可以持續為所欲為，藏汙納垢的惡行不要被翻出來。

許宇甄認為，賴清德希望國會議員都是溫馴的小綿羊，各個都屈在他的權威之下，不溝通、不妥協，只想用自己的40％壓倒60％的非綠民意，而民進黨立委們好像得了「賴清德病」，完全屈服在賴清德的意志之下失去思考能力，看著自己召喚來的群眾自嗨自樂，完全忘記這次國會改革的修正條文，是民進黨立委過去曾經提出來的條文，是忘記了還是害怕想起來？

許宇甄指出，當家鬧事號召群眾上街頭，不該是健康的民主型態，賴清德企圖透過動員群眾進行這場反改革，將台灣區分成「挺賴」和「不挺賴」，將不聽自己話的人都貼上反民主、非主流的標籤，這不是治理國家最好的方法，卻是穩固權力、反改革的最佳手段。

許宇甄痛批，民進黨、賴清德為了反改革，對民眾進行各式各樣的詭辯，利用各種雙標的私利算計，「撕裂台灣」，賴清德當了總統還只想當「務實台獨工作者」，而非全民總統，這對台灣來說不是福。

許宇甄強調，賴清德從當選後就沒找過在野黨溝通，完全體現「既登宥密，頗驕傲自滿」這句話，也許他自命不凡，只有別人聽他的，他不想聽其他人的，處處發表民主悖論，整天只想著選舉私利，無視非綠民意的想法，有失國家元首格局，未來四年恐將一事無成，還會讓台灣陷入種種危機之中。