總統賴清德發表就職演說後，引起兩岸話題，陸方不僅環台軍演，官媒也發布反台獨聲明，吸引楊丞琳、侯佩岑、陳妍希等人轉發。其中王心凌、張鈞甯也表態，王心凌更在今早成為熱搜冠軍。

《人民日報》昨發布反台獨聲明：「中華民族始終有著國土不能分、國家不可亂、民族不可散、文明不可散的共同信念。統一大勢不可阻擋，『台獨』注定死路一條。」獲得許多知名人物轉發，包括台灣明星。

王心凌是中華民族的一份子。（圖／王心凌微博）

王心凌昨下午亦轉發《人民日報》聲明，表示：「我是中華民族的一份子」，認同國土不能分、民族不可散的理念，王心凌所屬工作室也同步轉發。今早，關鍵字「王心凌 我是中華民族的一份子」登上微博熱搜冠軍，目前已有八萬多人按讚，持續發酵中。

張鈞甯不支持台獨。（圖／張鈞甯微博）

台灣氣質女星張鈞甯，也在昨日晚間轉發《人民日報》聲明，寫下：「不支持台獨。我們都是中華兒女，盼望能有更多交流，開創民族的偉大復興。」張鈞甯這則貼文，討論度超高，也進微博熱搜，目前已有七萬多人按讚。

張鈞甯近年把演藝重心放在大陸。（圖／張鈞甯微博）