台灣人超喜歡去日本旅遊，百萬YouTuber「77老大」分享，最近去日本東京，觀察到日本人的服務態度變了，從過去的「以客為尊」變得比較像台灣的「以客為友」，他認為這樣的改變很好，因為更真誠溫暖，引起網友討論，不少人認為客人和員工互相尊重就是最好的，但也有人忍不住吐槽，現在日本的服務態度真的變差很多。

百萬YouTuber「77老大」昨在臉書粉專上分享，聽很多人說「日本人的服務態度變了」，這次他到日本東京旅遊，也感覺到「他們似乎跟10年前不一樣了」，過去都是以客為尊，千篇一律的微笑、鞠躬送客人到門口，如今卻有點不同了。

77老大表示，現在日本的服務方式讓他感到很熟悉，因為更像台灣了，做好例行的點餐與帶位，以不打擾客人為主，有問題才幫忙解決，這樣讓人覺得更舒服，因為「以客為尊」 ，有點卑微，也有點虛假，人又不是機器，不用刻意做到下對上服務；「以客為友」，像朋友一樣平等友善的對待客人，其實更加真誠溫暖和舒服。

貼文引起網友討論，不少人大讚這樣的改變很棒，「這樣有尊嚴，客人也比較自在」、「互相尊重就是最好的」、「我也認同，但還是有些老闆要求以客為尊」。不過也有網友吐槽，最近去日本旅遊很有感，疫情之後，日本服務態度變差了，有些員工甚至很暴躁，跟以前差太多。