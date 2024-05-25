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DAL-MIN (1-0) | 4Q Live on TNT pic.twitter.com/6hNV77J8aV — NBA (@NBA) May 25, 2024

到了關鍵時刻，東契奇的大心臟還是拯救了獨行俠！東契奇25日貢獻32分、14助攻與10籃板的大三元，其中包含最後3秒投進準絕殺三分球，幫助獨行俠克服一度落後18分頹勢，最後以109比108逆轉擊退地主灰狼，爆冷在西區冠軍賽連兩場客場贏球且取得2比0領先，接下來兩戰將回達拉斯主場進行。

加福德開賽就用灌籃替獨行俠開張，也讓灰狼開打34秒就喊暫停，隨後灰狼就靠愛德華茲、雷德、康利等人聯手取得領先優勢，次節更打出8比2開局，擴大領先到18分，打完上半場，灰狼60比48領先，愛德華茲半場13分，康利與雷德各12分，東契奇半場雖拿16分，卻因膝傷明顯影響手感。

獨行俠第三節打出17比5小高潮，轉眼把比數追成73比75，甚至末節一開始，厄文接連投進兩顆三分球，獨行俠打出8比0開局，反以87比86首度領先，比賽也進入互有領先局面，打到最後1分56秒，愛德華茲兩罰俱中，灰狼106比103領先。

厄文竟在最後1分44秒兩罰落空，反觀愛德華茲最後1分29秒又是兩罰俱中，擴大灰狼領先到5分，但厄文最後1分05秒投進三分球追近，接下來愛德華茲最後12秒出現傳球失誤，暫停過後，獨行俠交給東契奇最後3秒三分出手命中，灰狼最後一擊當然交給三分手感最好的雷德出手，可惜這球彈框而出。

除了東契奇，獨行俠完成逆轉秀的另一功臣是厄文，他全場貢獻20分、6助攻與4籃板，其中末節包辦13分，加福德16分、5籃板與5火鍋，萊夫利14分、9籃板，華盛頓10分；灰狼則以雷德23分最高，可惜全場三分球投9中7的他，最後一擊沒法投進，愛德華茲也有21分，康利18分，戈貝爾16分、10籃板，如今灰狼真的沒有退路了。