立法院24日繼續審查國會職權修法相關法案，立法院外集結數萬人抗議國會黑箱直到深夜，賴清德總統昨深夜也發出聲明，感謝立院外展現公民社會力量，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘表示，朝野對峙無解我們會盡力去溝通，很多事情到了臨界點，大家都要冷靜下來好好談，賴總統聲明是感謝這十萬台灣人民自動自發而來，最重要是國會要溝通可以恢復正常。

柯建銘指出，他認為大家必須好好談，找出一個遊戲規則，台灣民主才會繼續下去，後面還有錢坑法案很多，整個國會不能永無寧日，朝野要好好溝通，但是大家不要堅持己見，也很期待這時間快到了。

至於雙方何時會坐下來談？柯建銘說，這是他對民主的期待，24歲返鄉當醫生，黨外戒嚴時期就參加反對運動，總共50年，他看到民主的風起雲湧，才能進到立法院，民主沒有從天上掉下來，是靠著爭取。

柯建銘指出，台灣人民是理性的，立法院立的法，將會侵犯到每個人的權利，外資逃跑、資金出走、股市、房市都會崩盤，香港就是如此，民意是最大的依據，沒辦法沒收民意和民心，民主瘋狗浪起來，就是民意的大反撲，到臨屆點就是該坐下來好好談的機會。

針對二讀通過條文，尤其第47條國會調查權，被調查者要主席同意才可以請律師到場？對此，柯建銘批評，國會調查權是無限擴張，國會調查權只是針對國會調查，沒有針對民眾調查，如果海鯤號潛艦祕密全部調來，是不是讓國家機密直接外露？他批評，國民黨腦袋有洞，這是離譜至極的違憲。

柯建銘表示，這很像刑事犯罪偵辦，而且刑事犯罪偵辦本來就可以請律師到場，既然要主席同意才可以請律師，所有法律都沒有這樣規範，如果主席不同意，不可以請律師，調查要具結就是有偽證罪，把國會調查權無限擴張。

柯建銘指出，司法院釋字第585號對於違反配合調查義務者，只能用罰鍰的方式處罰，現在擴權到每個人和企業還有軍隊，國會可以調查嗎？然後把國家機密都拿出來，比如說中科院的飛彈，國會可以無限調查嗎？這真的是太荒謬，這樣絕對是違憲的。

柯建銘表示， 20年來歷任院長在內，都覺得國會有調查權，應該和司法權、監察權要分開，國會調查權只是針對國會調查，沒有針對民眾調查，如果海鯤號潛艦祕密預算審查全部調來，這是不是讓國家機密直接外露？離譜至極絕對違憲。

柯建銘強調，針對個人也是一樣，如果立委想要調查台積電有沒有壟斷，請董事長張忠謀來，有這樣的國家嗎？有這樣的法律嗎？國民黨是不是頭殼有洞嗎？也不該如此。