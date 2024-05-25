針對賴清德在520的就職演出，大陸央視新聞官方微博日前發文，重申「統一勢不可擋」原則，引來許多藝人轉發，還有網友因此一一點名表態與未表態的藝人，其中天王周杰倫一直未辦微博，是因為過去表示「不想跟別人一樣」，而四大天王中，劉德華和張學友也是沒開微博帳號的人，劉德華早年被問此事，直言是因為不喜歡網路暴力，害怕被攻擊。

劉德華出道多年一直沒開微博帳號，2016年專訪時被問此事，女主持人問他：「你就是不想聽『不想聽到』的？」劉德華便露出哭哭表情說：「我怕」，並回憶某次開演唱會沒表現好，被歌迷在網上留言痛罵：「不會唱就對嘴啊，唱什麼現場」，他坦言有點玻璃心，無法收到太多負面評論。

劉德華直言不敢看到負評。（圖／翻攝自微博）

劉德華在另一次受訪更說覺得常用網路會讓人與人之間距離變遠，少了人情味的互動，認為這些冷冰冰的通訊工具對他和朋友、家人的關係會變更差，寧可面對面交流。而先前劉德華僅透過官方粉絲網站發文告知粉絲訊息，近年算是有所「妥協」，2021年開通個人官方抖音帳號，一星期內就吸引4500萬粉絲追蹤，可見天王魅力。

劉德華表示若開了微博壓力會很大。（圖／翻攝自微博）

「歌神」張學友也沒有微博帳號，傳聞62歲的他不喜歡上網，每天生活都被工作排滿滿，不是開演唱會準備表演，就是去錄音室錄新歌，就算放假也寧可把時間拿來陪伴家人，他也表示怕開了就會有「責任感」，要定期發文，但他覺得自己生活無趣，沒什麼值得分享，笑說：「我的每天都一樣的。人家可能會覺得你在幹嘛，覺得你很無聊。」