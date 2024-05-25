因新型冠狀肺炎疫情，新北市消防局自2021年1月25日起暫停對外開放熱門防災體驗的魔幻隧道，隨著疫情解封，於今年4月1日起重新開放民眾體驗，首波團隊由私立大自然幼兒園老師及學童報名參加魔幻隧道體驗活動。

現場由副局長陳崇岳帶領體驗活動與贈送宣導品，除了讓小朋友們戴上消防平安六小福防災頭盔，穿上消防衣褲後，進入多媒體互動遊戲區的互動體驗關卡，並灌輸小朋友救災資源有限，謹慎運用的正確觀念。

新北市消防局防災體驗魔幻隧道已重新開放。（新北市消防局提供）

為讓民眾能了解報案相關資訊及119指揮中心受理各項案件的流程，魔幻隧道體驗共有5項關卡，包括119報案宣導體驗，模擬報案流程，可選擇在不同情境中扮演報案人，讓體驗者能有身歷其境的真實感受經驗。

119防災問答大考驗，透過快速隨機問答雙人對戰，來達到檢測、增加體驗者防災知識的目的；地震避難體驗，體驗者以手機作答之方式，了解緊急避難包及地震防災相關知識；小小消防員，藉由手機遊戲方式，宣導救火、救溺及救護相關流程及知識；救火急先鋒，模擬三種場景及三類不同器具，了解正確及對應滅火方式。

體驗時間為每周三上午9時至10時、下午2時至3時，共2場次，每場次可提供10至15人，體驗對象適合國小及幼稚園大班以上學童，有興趣市民朋友可至新北市政府防災宣導互動網站報名。

消防局長李清安表示，魔幻隧道利用上述簡單的體驗關卡，以模擬報案流程來讓參與的小朋友能了解如何報案，地震來臨時相關應變問答以及使用遊戲關卡體驗方式讓小朋友從小學習正確的防災避難相關的知識。