立法院昨（24）日院會續審國會改革法案，場內朝野立委對立，場外也聚集數萬人表達訴求。昨晚到院外現場的國民黨台北市議員柳采葳今發文說，「從沒有如此感到害怕」，現場的民眾不斷地叫囂謾罵，不願意傾聽她的意見，「原來用大聲壓制不同聲音，用威脅讓你不敢發聲，就是你們所相信的民主。」

國民黨台北市議員柳采葳。（本報資料照片）

立法院院會昨進行國會改革法案審查，數十個民團號召群眾上街，表達「反黑箱」、「沒有討論不是民主」等訴求，到晚間散會前，青島東路、濟南路周邊號稱聚集超過8萬人到場。

昨晚親自到活動現場參與節目錄影的台北市議員柳采葳，今（25日）在臉書發文說，昨晚她經歷了一場「綠營式民主」，對於習慣於群眾之中的她，「從沒有如此感到害怕」，再多的國罵三字經、人身威脅，甚至是帶有性別羞辱的謾罵，她都會一個人承受起，她自認從小到大都是個勇敢的人，但昨天晚上，現場不斷高呼「國民黨的下台」、「讓他下台，我們不想聽」，甚至是污辱性的辱罵、作勢衝破員警防線攻擊，讓她真的感到害怕。

柳采葳說，她怕不是因為自己的立場站不住腳，而是台灣民主為何被民進黨操弄成只有單一聲音，聽不見天秤彼端的意見。在週五晚上十點多，她非常低調到節目現場，不想引起任何騷動，只想在現場節目上，發表不同民意、不同聲音，可惜非常遺憾的，現場的民眾不斷地叫囂謾罵，不願意傾聽我們的意見。「原來用『大聲壓制不同聲音，用威脅讓你不敢發聲』，原來，這就是你們所相信的民主，那我真的覺得很慶幸，國民黨所堅持的民主，是包容與尊重！」

柳采葳表示，昨天在立院之中，即便國民黨與民眾黨完備了各項審議程序，在逐條討論中，民進黨委員皆有發言表達意見，但還是一再的被污衊為黑箱立法，唯一的原因，正是民進黨對於民主概念就是，不是民進黨做主就不是民主！其實她在現場只想跟大家討論，中華民國憲法第67條，原本就解釋「立法院得設各種委員會」、「各種委員會得邀請政府人員及社會上有關係人員到會備詢」，也就是說，調查權本來就不是擴權，而是有涉案的相關人可以依據相關法律到會備詢。「你們一直在說沒有討論就是黑箱，但其實事實證明，不是沒有討論，很多人都是為了拒絕而拒絕，對於昨天在現場反黑箱、反擴權的朋友們，雖然我們的意見並不相同，但是我不會因為意見不同而不想要討論。」

「這個週五對我來說，是個黑色星期五」，柳采葳嘆說，「我打臉了我自己的天真，因為儘管我不認同民進黨的主張跟訴求，也不支持因為盡信民進黨的說法而上街頭反國會改革的人，但是對於一生追求自由的我來說，我並不反對任何人利用各種方式表達自己心聲，但是直到今天我發現，原來『我相信的民主，不是你的民主，你相信的民主，也不全然是民主真諦』。」