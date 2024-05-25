國會改革修法28日將繼續審議，國民黨團總召傅崐萁24日深夜表示，若民進黨團28日再杯葛議事，國民黨團一定會破解，並於這會期完成任務，對此，民進黨立院黨團總召柯建銘指出，照傅崐萁說法，現在態度就是選擇火車對撞，選擇霸道的方式，他還說，民意會反撲，搞不好你的子女也看不下去，立法院外男女老少都有，應該冷靜想想應該去反向思考而不是硬到底。

柯建銘提到，依時間來看，下禮拜二會通過，但是還是希望傅總召不要強行通過，應該冷靜想想，國民黨和民眾黨應該冷靜是不是出賣國家利益？根本就是國會已經死亡，是中國大陸領導人習近平佔領國會主席台。

柯建銘指出，了解民主的可貴，民意會反撲，像是昨天十萬人，沒有一個是民進黨動員的，都是自動自發，台灣人民知道自己國家自己救，愛與和平，我們有鮮花、汽球，知道民主大家要守護不能破壞，說穿了是誰招喚來的？當然是藍白兩黨，大家看不下去。

柯建銘呼籲，國民黨、民眾黨這裡面很多都是你選區的選民，也許就是你的親戚朋友，搞不好你的子女也看不下去，男女老少都有，甚至有92歲的民眾，你們應該冷靜想想應該去反向思考而不是硬到底，對撞的結果是不是大家要思考難道立法院以後就要永無寧日嗎？

柯建銘表示，照傅崐萁說法，現在態度就是選擇火車對撞，選擇霸道的方式，這樣三讀通過還有很多法案，所有毀憲亂政每天都會發生，難道我們不希望好好談嗎？韓院長講的一句話，民主吵吵鬧鬧總會過去，這是完全錯誤的一句話，永無寧日才開始而已，他是最重要的角色。

柯建銘指出，他可以說程序重來，1986到2016年表決幾萬次，民進黨都輸，我們手還是舉的很直少數服從多數，這才是民主真諦。