當前大陸5G網路、行動物聯網與人工智慧等關鍵產業不斷發展，24日開幕的第七屆數位中國建設峰會上發布的數位中國發展報告（2023年）》指出，2023年大陸數位經濟核心產業增加值占國內生產總值（GDP）比重達到10％，超越原來2025年達陣目標，同時去年數據生產總量達32.85ZB（1個ZB約當10.7億TB）、年增率22.44％。讓民眾快速享受到「數智紅利」。

當今世界，數字經濟已成為全球未來的發展方向。據新華社報導，當前大陸5G網路、光纖寬頻網路和移動物聯網路覆蓋面更廣，先進計算、人工智慧等關鍵核心技術不斷突破，量子計算、腦機介面等前沿技術研發進度加快，到2023年的算力總規模居全球第二位。

同時大陸數位基礎設施不斷擴容提速。大陸工信部副部長王江平在會上介紹，目前5G基地站數達364.7萬個，在用資料中心標準機架超過810萬架，算力總規模達220EFLOPS，近5年平均增速近30％，存力總規模約1200EB。

而大陸國務院2022年發佈的《「十四五」數位經濟發展規劃》提出明確目標，到2025年的數位經濟核心產業增加值，要占國內生產總值比重達到10％。如今這一目標提前實現。

從產業表現來看，在長三角一家新能源汽車整車廠可以在4小時車程內解決所需配套零部件供應。數據顯示，大陸智慧製造裝備產業規模已超過3.2兆元人民幣，已培育421家國家級示範工廠、萬餘家省級數位化車間和智慧工廠。

王江平介紹，據工信部對兩化融合公共服務平台中32萬多家企業的評估資料，截至2024年3月底，工業企業關鍵工序數控化率和數位化研發工具普及率已分別達到62.9％、80.1％。