5月20日開跑的竹北購物節，推出滿額送在地好物集錦的行旅箱禮盒，為衝刺竹北購物節名號，竹北市長鄭朝方近日帶領購物節的九宮格青創隊，前進新竹市人潮聚集的巨城購物中心設攤。鄭朝方化身業務員大力推薦竹北青創品牌，也為宣傳竹北購物節滿額贈活動，希望民眾到竹北消費刺激買氣。

竹北市公所規畫的竹北購物節，主要是扶植產業、經濟循環、刺激消費、在地認同，達到4合1的效果。竹北購物節更打破傳統購物滿額抽大獎模式，讓在地商號、青創店家、消費者都成贏家，而公所與9家業者，強強聯手推出竹北購物節禮盒，做為滿額福利品，物超所值的強大吸引力，現已征服上百組消費者成功兌換。

為協助店家開拓商機、建立資源，鄭朝方以母雞帶小雞的方式，帶領入選竹北行旅箱禮盒的青農小物、在地良品等9家業者，首次走出竹北市，於大新竹生活圈的巨城購物中心快閃設攤，藉由人氣商場行銷竹北、推廣購物節。

竹北有許多優質店家及好物良品，為讓民眾有更深刻的瞭解，鄭朝方化身業務人員一一推介，並直接面對客群賣力推廣活動。在竹北消費，發票累積滿6000元，即可獲得價值1680元的限量福利品「竹北行旅箱」禮盒，由於只送不賣，因此推廣展售會中特別以行旅箱的特色，展開拼圖比賽、比手畫腳、記憶力挑戰等互動遊戲，答對的參與者即可獲得好禮，

Big City遠東巨城購物中心副總經理游欣宜表示，與竹北市公所合作，推廣青農產品、支持微型創業，與生活圈的優質店家共榮共好，創建出最大地方價值，這同時也是巨城的社會責任。