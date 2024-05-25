根據衛福部推估，全台65歲以上失智症人口數超過35萬人；到了2031年則可能會增加到47萬人、2041年68萬人，有逐年攀升趨勢，成為不可忽視的重大公共衛生議題。對此，營養師彭逸珊表示，想要降低罹患失智症風險，有4大傷腦食物要少吃，分別是紅肉及其加工製品、奶油及人造奶油、油炸物及甜食，都值得特別注意。

預防失智該吃什麼？彭逸珊在個人粉專發文推薦4類健腦食物，包括魚類，如白帶魚、鯖魚、秋刀魚，其富含Omega-3脂肪酸，有助於減緩發炎、增加記憶力；綠色蔬菜，像是地瓜葉、空心菜、花椰菜，富含維生素與礦物質，能補充頭腦所需營養；全穀雜糧類，有南瓜、地瓜、玉米，未精緻穀類可保留更多營養；水果，例如藍莓、草莓、桑椹，具多種植化素，抗氧化、抗發炎能力強。

相對的，也要避免傷腦食物，彭逸珊提到有4款要特別注意，分別是紅肉及其加工製品，飽和及反式脂肪酸較高，容易造成發炎反應；奶油及人造奶油，含有大量飽和脂肪酸，影響血管健康；油炸物，易使身體氧化壓力上升；甜食，容易產生糖化終產物（AGEs）影響健康。

其中關於糖化終產物，彭逸珊過去曾說明，是糖與蛋白質經過一連串反應後產生的物質，一旦在體內累積過多，不僅增加罹患失智症風險，也會導致糖尿病風險提高、膠原蛋白失效、血管硬化及腎臟病，影響層面相當廣泛。

除了注意上述飲食外，彭逸珊提醒，近年來對於腦腸軸（Gut-Brain Axis）的討論越來越多，腦腸軸指的是腦部與腸道之間的雙向溝通，主要透過微生物代謝物、腸道分泌的激素影響大腦反應，所以要顧頭腦，記得要連腸道一起照顧到。