林姓男子看見多年樂團好友李姓男子狂虧自己女友，怒持武士刀從後方偷襲，致李男頭、背多處中刀，現場血跡斑斑，所幸送醫搶救撿回一命，林男當場被警方逮捕送辦。高雄地院審酌林男出刀未傷及李男要害、沒有殺人動機，事後也已賠償25萬元和解，依傷害罪判1年、緩刑2年，可上訴。

林男和李男是多年玩樂團的好友，2021年12月22日晚上9點多、林男到女友上班的美髮店探望時，竟看到李男早就和女友在櫃檯前有說有笑，李男還拿出手機想跟女友互加通訊軟體好友。

林男見女友毫無拒絕之意，當場醋勁大發，直接拿出預藏在背包裡的短武士刀，偷偷靠近李男，趁李男不注意，直接抽刀朝李男頭、背、手等部位狂砍，李男反應不及，頭皮及耳朵、右手肘、左上背多處被砍，當場血流如注，林男女友更是嚇呆尖叫。

最後，林男女友報警並將李男送醫，林男也當場被員警逮捕送辦。李男經醫院搶救，幸運撿回一命。

開庭時林男坦承行凶，但強調自己是一時情緒失控才會動刀，並沒有要致林男於死的意圖。

李男也幫林男緩頰，表示自己和林男並無宿怨，對他和林男女友純粹是一場誤會，一時衝動才持刀砍人。法官審酌林男砍人的位置並非要害，沒有致李男於死的動機，加上事後已賠償李男25萬元並和解，最後依傷害罪判1年、緩刑2年，可上訴。