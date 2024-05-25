據法國廣播電台引述路透報導，澳洲雪梨地方法院當地時間24日裁定，前美國海軍陸戰隊飛行員丹尼爾·杜根可以被從澳洲引渡回美國，以面對美國對他訓練中國軍事飛行員起降航空母艦的指控。

報導稱，現年55歲的杜根已入籍澳洲，他因訓練中國軍方飛行員在航空母艦上起降而面臨美國指控，該前美國空軍飛官所受到的指控包括洗錢和違反軍備控制法。但他否認這些指控，而他有15天的時間尋求對地方法官裁決的複審。引渡的決定最終將由澳洲司法部長做出。據治安法官丹尼爾·賴斯表示，引渡標準已經滿足，「杜根有條件被引渡」。

在法庭外，他的妻子薩芙琳 (Saffrine) 表示，家人將向司法部長馬克·德雷福斯 (Mark Dreyfus) 上訴，拒絕引渡。杜根的妻子和六個孩子也是澳洲人，自被捕以來，他一直被關押在最高安全警衛的監獄。

此外，美國起訴書上的七名同謀之一是已被定罪的中國駭客蘇斌，儘管杜根的律師辯稱這起駭客案與此無關。

2022年10月，杜根剛從中國回到澳洲不久，就在新南威爾士州的一個鄉村小鎮被澳洲聯邦警察逮捕。他自2014年以來一直居住在中國。同一周，英國向英國前國防官員發出警告，不得在杜根曾工作過的南非飛行學院訓練中國空軍飛行員。

杜根的律師此前曾辯稱，沒有證據表明他訓練的中國飛行員是軍人，且杜根在涉嫌犯罪之前於 2012年1月已成為澳洲公民。美國政府辯稱，杜根直到2016年才喪失美國國籍，當時他在美國駐北京大使館簽署了放棄美國國籍的文件。

杜根的律師在提交給澳洲司法部長的文件中寫道，杜根於2014年被禁止離開中國，並且只知道蘇斌是中國航空公司AVIC的就業經紀人。據路透報導，2016年，蘇斌承認通過駭客攻擊美國主要國防承包商以期竊取美國軍用飛機設計圖。