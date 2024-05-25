美國高齡114歲的婦女珮爾（Pearl Berg）今年2月過世，她曾是美國第三長壽，以及世界第九長壽的人。珮爾的醫生透露，她平常沒有任何極端飲食、運動習慣，因此她延壽的關鍵可能在於「牢固的社會關係」。
《商業內幕》報導，珮爾在沒有特別食用健康蔬食、昂貴的保健食品，以及從事特定運動習慣的情況下，依然活了一個世紀多。來自洛杉磯西達新奈（Cedars-Sinai）醫院的勞勃（Dr. Jeremy Lorber）醫生說，珮爾最特別之處，在於她的生活非常平凡，「我發現有些值得注意的是，她沒有做任何奇怪、不尋常的事情，看起來她只是想過充實的生活。」
勞勃說，在意長壽的人可能會覺得控制生命這件事能帶給他們積極感，但其實這並不適合所有人，「大程度上是運氣——我們無法選擇與生俱來的基因。」相較之下，珮爾的生活方式相當靈活隨性，符合大眾的生活習慣，尤其是在甜食方面，她的兒子透露，「她從不抽煙，每週最多只喝一次酒，每天早上喝鮮榨柳橙汁，很少吃油膩的食物，只吃少量的甜點。」不過，珮爾102歲時，變得每天都要吃甜點，到了106歲時，「她每天早上和下午都會要糖果」。
珮爾最引人注意的一點是，她生前保持高度的社交生活，她喜歡參加猶太教堂的活動、讀書俱樂部、志工活動，以保持與其他人的聯繫。
勞勃說，雖然基本的健康習慣（例如不吸煙或不喝酒）可能會產生影響，但長壽與任何單一因素無關，而他認為，身體健康與周遭世界保持連結有關，因為變老通常會產生一種孤獨感，「我在她和其他長壽的人身上發現，他們的特點就是在生活中保持目標，並添加新樂趣或新事物。」
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文章來源：The doctor of a 114-year-old woman shares something we could all do to live longer — and it doesn't cost a thing
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