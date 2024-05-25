美國高齡114歲的婦女珮爾（Pearl Berg）今年2月過世，她曾是美國第三長壽，以及世界第九長壽的人。珮爾的醫生透露，她平常沒有任何極端飲食、運動習慣，因此她延壽的關鍵可能在於「牢固的社會關係」。

《商業內幕》報導，珮爾在沒有特別食用健康蔬食、昂貴的保健食品，以及從事特定運動習慣的情況下，依然活了一個世紀多。來自洛杉磯西達新奈（Cedars-Sinai）醫院的勞勃（Dr. Jeremy Lorber）醫生說，珮爾最特別之處，在於她的生活非常平凡，「我發現有些值得注意的是，她沒有做任何奇怪、不尋常的事情，看起來她只是想過充實的生活。」

Pearl Berg, Cedars-Sinai’s oldest patient, lived an extraordinary 114 years. Her disciplined lifestyle and positive outlook offer profound insights into longevity.



Thank you, Pearl, for your remarkable life and the wisdom you shared. https://t.co/Gh8y2a1Yd5 — Thomas Priselac (@PriselacThomas) May 24, 2024

勞勃說，在意長壽的人可能會覺得控制生命這件事能帶給他們積極感，但其實這並不適合所有人，「大程度上是運氣——我們無法選擇與生俱來的基因。」相較之下，珮爾的生活方式相當靈活隨性，符合大眾的生活習慣，尤其是在甜食方面，她的兒子透露，「她從不抽煙，每週最多只喝一次酒，每天早上喝鮮榨柳橙汁，很少吃油膩的食物，只吃少量的甜點。」不過，珮爾102歲時，變得每天都要吃甜點，到了106歲時，「她每天早上和下午都會要糖果」。

珮爾最引人注意的一點是，她生前保持高度的社交生活，她喜歡參加猶太教堂的活動、讀書俱樂部、志工活動，以保持與其他人的聯繫。

勞勃說，雖然基本的健康習慣（例如不吸煙或不喝酒）可能會產生影響，但長壽與任何單一因素無關，而他認為，身體健康與周遭世界保持連結有關，因為變老通常會產生一種孤獨感，「我在她和其他長壽的人身上發現，他們的特點就是在生活中保持目標，並添加新樂趣或新事物。」

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