台北市信義區A13遠百因寶林茶室爆出食安中毒事件，全國矚目！如今又有網友爆料，在該百貨美食街的朱記吃到生的豬肉餡餅，內餡生到透油發亮。台北市衛生局表示，近日將派員稽查。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」分享，他於24日下午到遠百的朱記用餐，點了豬肉餡餅，結果餡餅外皮焦黃，裡面的餡料卻呈現淡淡粉紅色，還油到發亮，根本沒熟。

原PO說，當發現肉餡是生的，他立刻告知店員，店家提出免單，再送他一個餡餅做為補償；起初他趕著去上班沒多想，後來覺得食安問題不能輕輕放下，加上之前的事件也發生在同一家百貨公司，才決定爆料。

豬肉餡餅內餡呈現粉色，完全沒熟。 （圖／翻攝自爆料公社公開版）

照片引起網友討論，「這塊豬肉生到可以起來跳舞了」、「豬肉生的不能吃，細菌很多」、「變相證明不是冷凍食品，很新鮮」。

針對民眾上網爆料，北市衛生局表示，會於近日派員稽查。如查獲衛生缺失，將要求限期改善；若仍不符規定，可依違反《食品安全衛生管理法》第6條、第44條，處6萬到2億元罰鍰！