立法院24日繼續審查《立法院職權行使法》部分條文修正草案，預期28日就可能三讀立法，民進黨團幹事長吳思瑤今(25)日表示，民進黨沒有時間表，依舊會以文攻來取代武鬥，民進黨譴責暴力，更不會使用暴力，民進黨團會持續做好長程抗戰的準備，不放手也不放水。針對賴清德總統深夜發聲，吳思瑤說，讓站在第一線的民進黨團感到無比的溫暖，更讓街頭的公民清楚知道，他們並不孤單。

針對28日的議事攻防策略，吳思瑤表示，28日就是第四個議程處理日，將繼續審議國會擴權法案，民進黨沒有時間表，依舊會以文攻來取代武鬥，民進黨譴責暴力，更不會使用暴力，民進黨團會把握每一個法案表決前，每一個能發言的機會，對人民訴求，來凸顯國民黨與民眾黨團版案的荒謬違憲之處。

吳思瑤強調，民進黨團不是拖延、杯葛，他們是遵照議事規則遂行程序正義，28日民進黨團會持續做好長程抗戰的準備，不放手也不放水，絕對會發揮51席立委強大的作戰能力，讓每一個程序都不能快轉或跳號。

另外，賴清德總統昨日深夜針對立法院攻防發聲，吳思瑤說，感謝賴清德總統昨天深夜臉書的發文，讓站在第一線的民進黨團感到無比的溫暖，更讓街頭的公民清楚知道，他們並不孤單。

吳思瑤表示，任何人面對憲法都要服從，面對民意更要低頭，總統是憲法的守護者，當然要捍衛憲法，總統更是全台灣擁有最高民意基礎的國家元首，也要正面回應民意。賴清德昨天深夜的發文，宣示了捍衛憲法的決心，憲法所規範，院際之間權力分立的原則，絕對不容僭越，而憲法授權要維護人民的基本權利義務，也不能受到戕害。

吳思瑤也說，賴清德過去曾擔任立委，任何議案、法案審查都應當遵循程序正義，應當實踐民主審查；賴清德作為民主總統，充分展現總統的高度回應民意，也向國際社會表達感謝，當台灣內外交迫，在內有人要分化、在外有人要施壓，唯有團結才是戰勝一切挑戰的最大力量。