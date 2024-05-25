南投縣政府攜手家樂福南投店力挺花蓮災區農產品，於25日上午10時在家樂福南投店1F廣場販售產地直送嚴選花蓮大西瓜，受消費者歡迎，直呼：「吃西瓜消暑，又能「食際行動」挺花蓮。

花蓮大西瓜是種植在清澈的花蓮秀姑蘭溪旁，排水良好的砂質地壤土並經過大約120天種植，栽培管理期間絕不使用生長調節劑，且符合兩倍長的安全採收期，讓消費者買得開心，吃得安心。縣長許淑華邀請大家一同支持花蓮在地農產品，助一份心力挺花蓮。

花蓮0403大地震後，道路多處嚴重受損，南投縣緊臨花蓮縣，因此觀光、農業發展受影響範圍很大。

家樂福指出，持續推動「食際行動」食物轉型計畫，長期與多達230位微笑小農合作，堅持以合理的價格收購農民的用心，且產地直送保證新鮮，讓消費者吃得安心。

家樂福南投店此次特別相挺鄰近的花蓮，用最好的價格向農民收購壽豐大西瓜，每顆飽滿多汁達20台斤，再以平價299元／顆販售，邀請市民好朋友用一點點價錢發揮大大的愛心，共同扶持花蓮。

家樂福南投店店經理何嘉峰表示，家樂福在南投市是民眾採買生活所需的熱點，更擁有休閒遊逛的區域性重要定位，希望透過與縣府的合作，讓民眾共同來響應，用新台幣「下架」花蓮大西瓜

何嘉峰說，花蓮西瓜鮮甜，跟民眾熱切的善心一樣濃情，將會持續積極與市府一起做公益，把這份愛傳達給需要的人。