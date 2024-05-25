高雄市林園區前天（23日）下午發生行車糾紛，一名自小客車駕駛目擊，2輛砂石車疑似超車爆發衝突，其中一輛砂石車駕駛不惜攔下另一輛砂石車、還手持疑似刀械的器具下車怒嗆。警方事後迅速找到雙方車主，針對黃姓駕駛跨雙黃線不當超車、按喇叭逼車，全案依恐嚇、公共危險等罪移送偵辦並開出罰單。

23日下午，45歲黃男駕駛砂石車行經大寮區河堤路三段時，認為前方砂石車速過慢，疑似刻意擋道，氣得直接跨越雙黃線、逆向行駛對向車道冒然超車，還不斷狂按喇叭怒嗆，另一輛砂石車也不甘示弱，加速追逐、緊跟在後。

一輛隨行的自小客車當時被夾在中間，一度以為自己開太慢、占用內車道才被逼車怒嗆，嚇得趕緊讓出車道。

黃男硬是超車的舉造成對方駕駛不滿，反將黃男攔車，雙方最後驟停在路口、直接下車理論。黃男下車時，竟手持鐵棒作勢恐嚇，全程被自小客車駕駛目擊，行車紀錄器也拍下整起事件，被上傳至網路社團。

警方事後依據影像中的車牌號碼，通知雙方駕駛到案說明，全案依恐嚇、公共危險等案偵辦，另狂按喇叭部分，違反道路交通管理處罰條例部分，將依法摯單。

林園分局呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，撥打110通知警方到場，切勿因一時衝動而誤觸法網。