清法戰爭今年滿140周年，基市府的廣播節目邀請淡江大學歷史系教授李其霖（右）分享戰爭歷史與影響。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

在1884年，當時的清朝與法國為爭奪越南宗主權而展開清法戰爭，於外交協商陷入僵局時，法軍決定對煤礦資源豐富且守備薄弱的基隆發起攻擊，作為戰略首戰場。為紀念清法戰爭邁入140周年，基市府廣播「基隆Podcast」主持人余治明特邀淡江大學歷史系教授李其霖，一同探討此戰役的軍事策略、神蹟顯靈的傳奇故事，以及對清朝治理台灣的影響。

李其霖指出，當時基隆地區的重要砲台等防禦設施配置於獅球嶺、大沙灣和三沙灣等地，而清軍的火砲設備維護不善，頻繁發生故障，在實戰中造成不少問題。余治明詢問，有場戰役社寮砲台的三顆砲彈擊中敵船並穿透鐵甲，但未引爆的原因，李則回應，因為當時使用的是舊式實心砲彈，這類砲彈只能造成物理穿透，卻不會引發爆炸。

清法戰爭今年滿140周年，基市府的廣播節目邀請淡江大學歷史系教授李其霖分享戰爭歷史與影響。圖為平安宮內交趾陶大師林洸還原清法戰爭之場景。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

清法戰爭今年滿140周年，基市府的廣播節目邀請淡江大學歷史系教授李其霖分享戰爭歷史與影響。圖為紀念戰役清軍的民族英雄墓。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

余治明提到在戰爭時發生的傳奇故事，在法軍封鎖海峽、清軍無法運兵時，當時劉銘傳依靠地方鄉勇抵抗，尤其來自台中霧峰和宜蘭的地方領袖林朝棟和陳輝煌等人，組織民兵在基隆抗敵。

余治明說，法軍攻入獅球嶺時，據說一位白髮老翁顯靈，用木杖擊退敵軍。戰後為感謝神明庇護，當地守將建立「平安宮」，並由陳輝煌捐贈的香爐成為廟中的百年珍品，至今仍供人瞻仰。平安宮也成為基隆歷史最悠久，規模最大的土地公廟。

清法戰爭今年滿140周年，基市府的廣播節目邀請淡江大學歷史系教授李其霖分享戰爭歷史與影響。圖為當時抗戰有神蹟傳說而設立的平安宮。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

李其霖強調，清法戰爭對台灣影響深遠，不僅激發全島軍民的抵抗意志，更彰顯了基隆人在艱苦環境下的堅毅與勇敢。他曾經曾親赴當年的戰場所在地考察，山區環境極其惡劣，難以想像當時士兵是如何在此地堅守數月之久。該戰役也使清政府重新評估台灣戰略位置，最終將台灣升格建省，進一步加強建設與治理。

余治明分享，即使在140年後的現在，基隆人在每年的中元節仍然會在法國公墓舉行儀式，使用紅酒、威士忌和法國麵包等，以此祭拜在當地戰死的法國士兵。這傳統不僅是對過往戰爭歲月的反思，也是對那些遠離家鄉而戰死異鄉的士兵的一種尊重與紀念，展現基隆人的深厚人情味與包容心。

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