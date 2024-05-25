113年3-4月統一發票中獎號碼。（圖／中時新聞網）

113年3、4月期統一發票今（25日）開獎，千萬特別獎號為44140251，特獎為14715309，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬及200萬。此期統一發票中獎者的兌領期間為113年6月6日至113年9月5日。

千萬特別獎號為44140251，特獎為14715309，頭獎86562747、79171152、77925523。

提醒民眾留意，今年1、2月期統一發票1000萬特別獎中獎號碼16620962，至今仍有3張未領，兌領期間為113年4月6日至113年7月5日。

未領的3張千萬發票分別在桃園市桃園區中山路的中油，消費金額125元；新北市土城區金城立體停車場停車，停車費60元；以及到全家高雄市前鎮區梧州店消費246元的民眾。

200萬特獎中獎號碼為50008017有5張未領，分別是消費者在台北市中山區八德路的大潤發購買食品等，花費721元；新竹縣芎林鄉中油加油，花費800元。

此外，新北市五股區Uber Eats，外送費36元；台南市中西區7-ELEVEN南醫門市，購買35元的甜點；以及高雄市美濃區美泰百貨購買物品，花費136元。

雲端發票也有5張百萬專屬獎尚未領取，分別蝦皮消費360元、蝦皮消費399元、新竹東區力行路統一超商消費42元、新竹縣湖口德興路統一超商消費148元，以及在高雄鳳山台電營業處繳交電費65元的民眾。