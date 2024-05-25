作家、主持人吳淡如的女兒小熊上周考完國中會考，兩天前隨即出國到英國留學兩星期，體驗新世界。今(25日)稍早，吳淡如分享收到女兒在當地上課的照片，可見一行人到國倫敦頂尖中學Richard Challoner School體驗該校的學校生活，可以「跑班」體驗各種適合的課程，還可以校服、享用學校餐廳的午餐，讓吳淡如也相當羨慕。

吳淡如先前分享女兒會考前由於覺得「大勢底定」，前一周母女倆便去朋友家玩兼散心，等到會考前，吳淡如傳訊給女兒，說：「能寫就寫，考試要有一種『從容就義』的感覺」，小熊則抱怨說：「媽媽，我沒有從容就義地去考試，我是很用力地去考試。而且超級認真的。」引來吳淡如回應：「感動」。

兩天前吳淡如宣布讓女兒去英國留學兩星期，笑說：「媽媽又更自由了」，並指自己刻意幫女兒準備了鮮黃色的行李箱，「因為她很粗心，一定要找顏色鮮艷的才行」，接著一行人下了飛機後就開始參觀古蹟形成，吳淡如說：「到溫莎古堡了。我也好想去喔，現在應該是英國最好的季節。」

吳淡如女兒參加英國遊學團。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

今吳淡如收到遊學團寄給家長的照片，老師們分享正式上課的第一天是在頂尖中學Richard Challoner School學習，孩子們先知道學習及課程介紹後，就在學長姐帶領下進行分組校園導覽，每個人還有專屬課表，可以依興趣體驗法文、戲劇、藝術、物理、體育、設計與科技等課程。

吳淡如女兒穿當地校服在學校餐廳吃炸魚薯條。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

照片中可見小熊穿著米白色連身裙、淺藍色襯衫，在校徽前拍照打卡，並享用英國的特色食物炸魚薯條，吳淡如看了照片覺得應該挺好吃的，「我也好想過這種學生生活呢」，其他網友回應：「感覺小熊很開心」、「小熊太有褔報被淡如生到」、「小熊藉每次遊學拓展視野更有國際觀，真的很讚」、「還有校服穿 ！真好！」、「會考完最幸福的孩子」。