台大製作「校學士」制度，說明如何研修學位課程與畢業資格。（台大提供）

台灣大學於今日舉行112學年度畢業典禮，今年焦點之一是台大首位「校學士」畢業，原本主修理學院地理環境資源學系的賴奕達以「空間政策與規劃科學領域」，成為台大「校學士」制度的首位畢業生，這份與眾不同的畢業證書也將被台大校史館典藏。

台大在前校長管中閔任內推動「校學士」制度。台大說明，校學士制度是為鼓勵學生自主學習，跳脫傳統科系的框架，於111學年度開始推行新型態雙主修制度，讓學生可以自行規畫跨領域課程組合，並且在完成研讀後獲頒校學士學位。

台大表示，新制實施2年以來已有來自各學院50位同學就讀，包括人機互動、國際經貿暨工商心理學等新興自訂領域，充分展現學生自主、跨域、創新的能量與實踐力。

身為台大「校學士」制度的首位畢業生，賴奕達原本在台大理學院地理環境資源學系就讀，後來發現自己對交通感興趣，透過校學士制度，向校方申請跨域學習土木系及社會科學領域的課程，5年來取得超過170個學分，獲得台大校學士學位。

賴奕達分享，即便校學士制度不同於其他傳統學系，可接受系上教師、學長姐等人際網絡資源，但透過學校課業規畫協助，能拓展校內沒有的知識專業領域。

賴奕達說，他對交通相當有興趣，非常明確知道自己想將地理GIS技術運用在交通專業上，因此必須多修運輸規畫、鐵路相關課程，有利於運用校學士制度安排學習模組

賴奕達說，目前已錄取台大地理系念碩士班，希望未來可執行鐵路立體化研究，看能否改變都市結構，或確實達成都市縫合的效益。

至於修課期間是否遇到困難，賴奕達坦言，有時會遇到某些必修課程沒有開成，必須透過學校彈性制度來解決，像是校學士是以個人為單位來做修課計畫審核，如果老師開不出課，可以跟學校討論是否可以採用相近課程代替，當然過程都很順利，最後也獲得畢業證書。