60歲彰化王姓女子日前到銀行提匯款10萬元，行員察覺有異通報員警，王堅稱與特斯拉執行長「伊隆•馬斯克」（Elon Musk）交往，要遠赴大陸雲南會情郎；員警提醒是「愛情詐騙」，她怒斥「我甘願」，人生本來就是危險，並強調雙方誠心交友，力拒干涉。員警建議先與對方視訊確認真偽，才喚醒戀愛中的女人，成功阻詐。

王女今年5月20日下午15時許趕赴台灣銀行彰化分行要提、匯款10萬元，她神情緊張，對匯款用途交待不清，行員通報保七員警到場處理。

王女表示，她透過社群媒體LINE認識特斯拉執行長「伊隆•馬斯克」，兩人不但交往，她還要遠赴大陸雲南見他，不願出示雙方在手機內的對話內容，拒絕員警干涉。

王女理直氣壯地質疑說，她領錢出國玩，又没犯罪、没做壞事，自己的錢為什麼不能領。員警提醒，因詐騙案很多，關心可能是愛情詐騙；她怒斥「不用關心」，「我甘願」，並強調，人生本來就是危險，可以懷疑、但不用懷疑到那麼細緻。

王強調，對方真的是特斯拉執行長「伊隆•馬斯克」，不是詐騙，雙方是誠心誠意交朋友。員警苦勸絕對不會妨害她交友，但她是身陷愛情詐騙，不能執迷不悟，並建議先透過LINE與對方視訊確認真假，王女才察覺似乎有可疑之處。

警方提出諸多詐騙案例，馬拉松式耐心苦勸近2個小時，王女才恍然大悟是騙局，停止匯款，並心有不甘的接受員警建議，封鎖網友「伊隆•馬斯克」。