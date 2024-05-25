就在共軍展開第二天「聯合利劍—2024A」環台軍演之際，數以萬計台灣民眾在台北展開大規模反議會擴權抗爭。

儘管面對北京與日俱增的軍事壓力，但總統賴清德上台不到一星期，台灣就陷入國內政治動盪。數以萬計民眾周五走上街頭，抗議反對派試圖強行全面擴大議會權力，而這將嚴重限制總統施政。

英國《金融時報》（The Financial Times）報導，就在共軍展開第二天「聯合利劍—2024A」環台軍演，有力懲戒「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁之際，台灣爆發了大規模抗議。

受民進黨、法律學者和許多民間團體譴責為違憲奪權的議會改革，已為兩黨對抗埋下了伏筆。反對派國民黨加上較小的台灣民眾黨，可以在立法院占多數席，他們在周五的馬拉松式會議上，通過了多數提案，但由於民進黨不斷以程序拖延，才放慢了速度，而周二將繼續投票。擬議的修改規定，政府官員在議會聽證會上撒謊，最高可獲判一年徒刑，並對那些不與立法委員充分合作者處以巨額罰款。

Taiwan in political turmoil as China steps up military intimidation https://t.co/TGpnkQ5iQP — Financial Times (@FT) May 24, 2024

國立政治大學政治學者南樂（Lev Nachman）認為，反對派阻撓新政府可以想見，但相關改革不僅可能阻礙賴清德施政，還可能讓過去8年的大部分施政都付諸東流。而最糟糕的，就是這可能會變成在野黨對任何他們希望下台官員的政治迫害。這些改革擴大了議會的調查權，讓它能向軍方索取機密情資，在台灣設法加強防禦之際，引發了大家對情報外洩到對岸的擔憂。

此外，南樂說，強迫軍方官員作證的規定可能危及如台灣潛艦國造等關鍵國防專案。而議會多數不經深思熟慮，舉舉手，就表決修正案，則加劇了相關爭議。至於全國律師聯合會則說，倉促立法「破壞了台灣的民主基礎」，也違反了「民主憲政的基本原則」。