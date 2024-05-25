高市民進黨部主委選舉倒數1天，此次參選的有高市議員陳慧文及黃文益，雙方角逐主委之位，黃文益早上在臉書發文表示，自己不是以派系利益為出發點，而是著重在如何和基層黨員交流，相信黨員眼睛都是雪亮的可以判斷；而陳慧文也不甘示弱，表示她很努力地爭取大家的支持，在沒有什麼資源的情況下，只能利用總質詢結束後的時間北上立法院，親自尋求立委的支持。

黃文益表示，他參加這次民進黨市黨部主委選舉，不是以派系利益為出發點，所有的黨員和派系都是民進黨重要的資產，而是著重在如何和基層黨員的交流上 ，所以他不會利用大量的立委及議員集體造勢宣傳，相信黨員的眼睛是雪亮的有足夠的智慧來判斷下個階段，高雄市黨部主委最適合的人選是哪一位？

他也說，一個多月來的競選活動，感觸良多！看到許多資深黨員對民進黨和台灣這片土地的期待，就知道未來他的責任是如此的重大，不可以讓黨員們失望更不可以讓支持我們的民眾失望！

而陳慧文也表示，明天就是民進黨高雄市黨部主委選舉的投票日。我要特別強調，我一開始參選時是一個人，連登記的時候也是一個人，沒有像她的對手黃文益議員有一群支持的議員陪他去登記。

陳慧文說，在這段期間，我很努力地爭取大家的支持，從不依靠大型活動的資源。沒有什麼資源的情況下，我只能利用總質詢結束後的時間北上立法院，親自尋求立委的支持。這種努力最終得到了六位立委和九位議員的跨派系支持，這對我是莫大的肯定。

陳慧文也在參加完行程後到鳳山區的五甲龍成宮參拜，祈求明日順利當選。