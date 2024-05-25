大陸證監會24日發佈《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》，從自發佈之日起施行具體內容包含如嚴格規範大股東減持，如控制人在破發、破淨、分紅不達標等情形下不得通過集中競價交易或者大宗交易減持股份，並進一步明確董監高離婚分割股票後各方持續共同遵守原有的減持限制。

大陸證監會表示，下一步將持續強化對股東減持行為的監管，嚴厲打擊、從嚴懲處違規減持行為，維護市場交易秩序。

大陸證監會先前在《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》基礎上起草了《減持管理辦法》，同步修訂了《持股變動規則》，並於4月12日至4月27日向社會公開徵求意見。

此次最新修訂落地的《減持管理辦法》提出嚴格規範大股東減持。明確控股股東、實際控制人在破發、破淨、分紅不達標等情形下不得通過集中競價交易或者大宗交易減持股份；增加大股東通過大宗交易減持前的預揭露義務；要求大股東的一致行動人與大股東共同遵守減持限制。

另外《減持管理辦法》強調，要有效防範繞道減持。要求協議轉讓的受讓方鎖定六個月；明確因離婚、解散、分立等分割股票後各方持續共同遵守減持限制；明確司法強制執行、質押融資融券違約處置等根據減持方式的不同分別適用相關減持要求；禁止大股東融券賣出或者參與以本公司股票為標的物的衍生品交易；禁止限售股轉融通出借、限售股股東融券賣出等。

此外，《減持管理辦法》細化違規責任條款。明確對違規減持可以採取責令購回並向上市公司上繳價差的措施，列舉應予處罰的具體情形。

同時本次修訂後的《持股變動規則》也規範董監高減持股份要求，進一步明確董監高離婚分割股票後，各方持續共同遵守原有的減持限制；優化了禁止買賣股票的窗口期，支持董監高依法增持股份。