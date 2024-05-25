【全程字幕】賴清德深夜發文籲「遵守程序正義」 傅崐萁酸：不要在內部搞分裂 @ChinaTimes

賴清德總統昨深夜對立院外圍群眾表態支持民眾發聲，對此，國民黨團今(24)日召開記者會回應，總召傅崐萁喊話賴清德與民進黨不要再從內部搞分裂，強調國會聽證調查權就是要實現國會有能、人民有權。書記長洪孟楷則批評，到底是誰不讓國會正常運作？並喊話「在野對執政的嚴厲監督是偉大國家人民的象徵」。

傅崐萁表示，從17日到現在，國會展開從1949年到2024年，歷經75年首次對國會職權行使的修正，讓台灣銜接先進民主國家中成熟運作的聽證調查權等，讓國會真正有能，人民有權，讓國會調查促進政治發展及所有行政機關更廉潔、有效率。

傅崐萁重申，民進黨在野時強調國會應有聽證調查，藐視國會等，但當現在要追逐民主潮流時，民進黨卻忘了8年前承諾，完全背棄人民，正式推動後更看到鋪天蓋地的抹黑抹紅帶風向。

傅崐萁指出，賴清德認為要有程序正義，相關法案不只在立院經過1次委員會整天討論，也經過2場公聽會、1場專案報告，超過4次政黨協商，光立法院長韓國瑜召集的就不只4次。

傅崐萁指出，民進黨在討論過程中甚少實質討論，都是謾罵，質疑這是執政黨該有的格局、回應人民期待的行為？因此對賴清德言論深表遺憾。

傅崐萁續指，賴清德稱「台灣的敵人一向不在內部」，喊話賴清德與民進黨不要再從內部搞分裂，應該全力推動讓國家不腐敗的法案，並指出，過去8年豐店招標，首批電價招標國內標5.8元1度，第2批卻是2.5元1度，其中價差到哪？雞蛋為何買不到？疫苗為何打不到？為何快篩劑由小吃店提供？人民不能了解貪汙腐敗？

傅崐萁呼籲，「家和萬事興，國家才有希望」，並釋放善意指出，無論週二表決如何，31日的行政報告都會以禮相待，並強調，讓國家往前邁進過程中，受到不公義力量對待時，都是身上光榮標記，哪怕流血流汗都是為國家做下歷史貢獻。

洪孟楷則批評，賴清德所指「國會應該重視這些聲音，盡速恢復正常運作」，是誰不讓國會正常運作？誰沒用正常議事規則開會？誰攻擊議事人員？昨天民進黨團拿氣球進入議場，難道製造髒亂也是讓國會正常運作？

洪孟楷接著說，賴清德感謝民進黨立委，但他是否聽見高達58％民眾支持要有藐視國會相關法律，65％支持在野黨提出的國會改革，主流民意認為行政立法應監督制衡，過去一黨獨大把立法院矮化成立法局，賴清德是少數總統，難道未來4年只聽取少數聲音不願面對主流民意？

洪孟楷強調，目前通過的條中有18條是由民進黨提案，另外4條是三黨團共同所提，後續仍有12條也都會支持民進黨版本，也就是說國會改革法案中有將近30條適用民進黨的版本，將近一半都是民進黨所提的，難道下周二的三讀程序還要杯葛？

洪孟楷也提出立院第8屆第4會期，由時任立委尤美女、吳秉叡、鄭麗君提案的立院調查權相關法令指出，其中提到賦予立院完善質詢、文件調閱、聽證制度，是民進黨在野時提案的調查聽證相關修法，連署人更有現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、外交部長林佳龍、民進黨團總召柯建銘等，難道忘記在野時提出的堅持？

最後洪孟楷引用前總統陳水扁擔任台北市長時說過的，「對進步團隊無情是偉大城市象徵」，改為「在野對執政的嚴厲監督是偉大國家人民的象徵」，希望台灣繼續偉大下去。