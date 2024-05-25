桃園近期超過20度頻繁跳電，光是4月就發生35起無預警停電事故，台電總經理王耀庭25日說明，桃園地區跳電三大主因為外力、設備及天災，其中外力因素佔了68％，且桃園用戶數近十年增加近20萬戶，饋線數增加幅度遠小於用戶成長幅度。而桃園共有1109條饋線，目前已針對弱點的120條饋線進行巡檢維修改善。

行政院長卓榮泰25日上午至桃園市龜山區視察台電公司桃園區處穩定供電作業，台電總經理王耀庭親自簡報分析桃園地區的狀況，王耀庭表示，桃園地區1109條饋線當中，一年內有11％達5次停電、29％未達5次、60％無事故，因此桃園區處已啟動專案，進行線路設備巡視及弱點改善，增加經常性維護樹修及礙子清洗，並分山區、海區分別進行專案線路設備改良工程。目前已針對弱點的120條饋線進行巡檢維修改善。

王耀庭指出，桃園地區用戶數近十年增加近20萬戶，增幅為18.1％，饋線數僅增加4.4％，主因為變電所興建受阻，導致饋線數增加幅度遠小於用戶成長幅度。台電說明，配電線路維護預算去年3.6億，今年已增加至5億，加上專案工程2億，配電工程執行改良作業1億。相關工程預算，將每年持續滾動檢討。

王耀庭提到，桃園地區跳電事故的三大主因為外力、設備及天災，其中外力因素包括動物誤觸及樹枝碰觸佔68％，共425件，設備因素包括礙子不良及電纜故障等佔31％，共192件，另天災因素包括鹽塵害佔1％，共10件。

提到解決桃園地區頻繁跳電的方法，王耀庭表示，台電將會在近兩年增加超過百名的人力，今年會增加56名，明年則是近50名，台電也會將裸露設備被覆化，避免外力碰觸而導致跳電，另增設變電所也是重要的步驟，否則從既有的饋線延長，對線路具有負擔，而變電所的增設也會配合都市計畫提出要求。