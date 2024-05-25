新北市淡水區文化國小今（25）日舉辦100周年校慶暨社區聯合運動會，市長侯友宜到場祝賀，與全校師生、家長及社區民眾一起參與「文化起飛，再造百年」校慶揭幕儀式，歡慶學校百年生日，獻上真摯的祝福。

侯友宜表示，文化國小創立於民國1924年，學校歷史悠久且經歷多位校長努力，共同打造科技、創新、綠色環保及永續環境的學校，並且結合古蹟園區內的文化資源，提供學生多元的學習課程。在市府長年協助及校方用心經營下，將AI科技應用於教學及環境保護，帶領孩子以科技、創新的思維在充滿人文氣息的永續校園中學習，以寓教於樂的方式讓孩子更樂於學習。

文化國小為慶祝百周年校慶，規畫一系列校慶活動，自去年底以「我們一家都是文化人」進行徵稿並尋找文化校友，為校慶活動拉開序幕；日本藝術家大石曉規設計的Aki Fish百年校慶公仔於今年2月公開亮相，以「遇笑魚樂，寓教於樂」象徵教育的心境；台灣當代藝術家楊侖獻字「飛」，做為百年校慶的主題，希望學生能藉由科技、創新的思維，將在地的文化精神傳承下去；台灣本土音樂推手簡上仁完成「淡水心、文化情」的填詞譜曲，為百年校慶留下美好的傳承，再造下一個百年。

校長蘇穎群指出，此次校慶活動意義非凡，結合科技將學校百年歷史進行數位化。此外，百年校慶結合各界藝術家，體現該校不只重視現代AI科技，更重視在地文化傳承，希望學生學習並珍視在地文化。

教育局表示，市府長期支持學校科技創新、環境教育與美學教育，營造優質的學習環境，期待學校持續推動特色課程，開創適性多元的教育風貌。